伊朗议员法达侯赛因·马莱基威胁称，如果伊斯兰堡继续阻止来自伊朗的卡车通行，伊朗将从本国一侧关闭与巴基斯坦的边境。据Asharq Al-Awsat报道，在双边贸易中断后，数百辆载有货物的车辆仍滞留在边境口岸的巴基斯坦一侧。

卡车通行仍受限制

马莱基是伊朗—巴基斯坦议会友好小组负责人。他表示，边境是“单方面”开放的。据他称，滞留在巴基斯坦的卡车获准进入伊朗，而从伊朗前往巴基斯坦的交通仍被封锁。

巴基斯坦俾路支省一名不愿具名的官员向法新社表示，边境口岸已关闭贸易五天，运往伊朗的货物未获放行。与此同时，周三一些载有货物、经伊朗前往中亚或土耳其的卡车获准越境。

司机报告称，在长达数天的等待期间，饮用水、食品和基本生活条件均告短缺。来自瓜达尔的商人沙姆苏尔·哈克表示，巴基斯坦进口商和出口商已蒙受数十亿卢比的损失。

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双方的解释

巴基斯坦官员沙希德·林德此前称，关闭是与安全和打击走私有关的临时措施。巴基斯坦外交部未对这一情况发表评论。

巴基斯坦陆军司令、陆军元帅阿西姆·穆尼尔在访问德黑兰期间对伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫表示，边境问题具有临时性和技术性，口岸已经恢复运作。伊朗方面也将限制措施解释为技术问题和预防性措施所致。

马莱基未提供证据便将这一情况与美国对伊朗邻国施加政治压力联系起来，称此举旨在限制这些国家与德黑兰的贸易。他呼吁尽快邀请巴基斯坦大使前往议会，以解决这一问题。

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