Irański poseł Fadahossein Maleki zagroził zamknięciem granicy z Pakistanem po stronie Iranu, jeśli Islamabad będzie nadal blokował ruch ciężarówek z Iranu. Jak informuje Asharq Al-Awsat, setki pojazdów z towarami pozostają po pakistańskiej stronie przejść granicznych po wstrzymaniu handlu dwustronnego.

Ruch ciężarówek pozostaje ograniczony

Maleki, który przewodniczy parlamentarnej grupie przyjaźni Iranu i Pakistanu, oświadczył, że granicę otwarto „jednostronnie”. Według niego ciężarówkom, które utknęły w Pakistanie, zezwala się na wjazd do Iranu, podczas gdy ruch z Iranu do Pakistanu pozostaje zablokowany.

Przedstawiciel władz pakistańskiej prowincji Beludżystan, rozmawiający z AFP pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformował, że przejścia graniczne były zamknięte dla handlu przez pięć dni, a ładunki przeznaczone dla Iranu nie były przepuszczane. Jednocześnie w środę niektórym ciężarówkom z towarami zmierzającymi przez Iran do Azji Centralnej lub Turcji zezwolono na przekroczenie granicy.

Kierowcy informowali o braku wody pitnej, żywności i podstawowych warunków podczas wielodniowego oczekiwania. Handlowiec z Gwadaru Shamsul Haq powiedział, że pakistańscy importerzy i eksporterzy ponieśli straty sięgające miliardów rupii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyjaśnienia stron

Pakistański urzędnik Shahid Rind wcześniej nazwał zamknięcie tymczasowym środkiem związanym z bezpieczeństwem i walką z przemytem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu nie skomentowało sytuacji.

Dowódca armii Pakistanu, feldmarszałek Asim Munir, podczas wizyty w Teheranie powiedział przewodniczącemu irańskiego parlamentu Mohammadowi Bagerowi Ghalibafowi, że problemy na granicy mają charakter tymczasowy i techniczny, a przejścia już wznowiły działalność. Strona irańska również tłumaczyła ograniczenia problemami technicznymi i środkami zapobiegawczymi.

Maleki, nie przedstawiając dowodów, powiązał sytuację z polityczną presją USA na państwa sąsiadujące z Iranem, aby ograniczyły handel z Teheranem. Wezwał do jak najszybszego zaproszenia ambasadora Pakistanu do parlamentu w celu rozwiązania problemu.

Czytaj nas na