Sąd w Peszawarze zwolnił za kaucją 28 działaczy PTI — Dawn

Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie zwolnił za kaucją 28 działaczy partii Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), zatrzymanych na podstawie rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego. Jak informuje Dawn, decyzję podjął skład sędziowski Syeda Arshada Alego i Babara Sattara.

Warunki zwolnienia

Sąd zobowiązał wnioskodawców, w tym Ahsana i 27 innych osób, do przedstawienia po dwóch poręczeniach w wysokości 100 tys. rupii pakistańskich każde. Muszą one zostać zatwierdzone przez magistratów właściwych okręgów.

Działacze muszą również pisemnie zobowiązać się, że nie będą uczestniczyć w działalności antypaństwowej ani podejmować działań, które mogłyby zaszkodzić bezpieczeństwu publicznemu lub utrzymaniu porządku publicznego.

Sąd zaznaczył, że na wstępnym etapie wnioskodawcy uzasadnili prawo do tymczasowej ochrony, ponieważ sprawa dotyczy ich konstytucyjnych praw do życia, wolności i swobody przemieszczania się. Kolejne posiedzenie w sprawie wspólnej petycji 28 zatrzymanych wyznaczono na 27 października.

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Zaskarżenie nakazów zatrzymania

Działacze zaskarżają nakazy zatrzymania wydane przez departament spraw wewnętrznych 12 października 2026 roku na podstawie artykułu 3 rozporządzenia Zachodniego Pakistanu o utrzymaniu porządku publicznego z 1960 roku. Przedstawiciel władz Waqar Khalil poprosił o czas na przedstawienie pisemnych wyjaśnień, materiałów sprawy i dokumentów potwierdzających.

Prawnicy wnioskodawców twierdzili, że nakazy miały identyczną treść i nie zawierały konkretnych podstaw, opisów poszczególnych incydentów ani działań, które potwierdzałyby wyrażone obawy. Powołali się również na tymczasowe decyzje składów Wysokiego Sądu w Swat i Abbottabadzie dotyczące osób zatrzymanych na podstawie podobnych nakazów.

Oddzielnie 122 działaczy PTI z okręgu Swabi zaskarżyło swoje zatrzymanie na podstawie tego samego rozporządzenia. Ich petycja, złożona przez przedstawicieli skrzydła prawnego PTI, również zawiera żądanie tymczasowego zwolnienia za kaucją do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy.

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