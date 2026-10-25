Суд в Пешаваре освободил под залог 28 активистов PTI — Dawn

Высокий суд Пешавара в Пакистане освободил под залог 28 активистов партии Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), задержанных на основании Ордонанса о поддержании общественного порядка. Как сообщает Dawn, решение приняла коллегия судей Саида Аршада Али и Бабара Саттара.

Условия освобождения

Суд обязал заявителей, среди которых Ахсан и еще 27 человек, предоставить по два поручительства на сумму 100 тысяч пакистанских рупий каждое. Их должны утвердить магистраты соответствующих районов.

Активисты также должны письменно обязаться не участвовать в антигосударственной деятельности и не совершать действий, которые могут нанести вред общественной безопасности или поддержанию общественного порядка.

Суд отметил, что на первоначальном этапе заявители обосновали право на временную защиту, поскольку дело касается их конституционных прав на жизнь, свободу и свободу передвижения. Следующее слушание по совместной петиции 28 задержанных назначили на 27 октября.

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Обжалование распоряжений о задержании

Активисты обжалуют распоряжения о задержании, выданные департаментом внутренних дел 12 октября 2026 года в соответствии с разделом 3 Ордонанса Западного Пакистана о поддержании общественного порядка 1960 года. Представитель властей Вакар Халил попросил время для представления письменных пояснений, материалов дела и подтверждающих документов.

Адвокаты заявителей утверждали, что распоряжения были одинаковыми по содержанию и не содержали конкретных оснований, описаний отдельных инцидентов или действий, которые подтверждали бы высказанные опасения. Они также сослались на временные решения коллегий Высокого суда в Свате и Абботтабаде в отношении людей, задержанных по аналогичным распоряжениям.

Отдельно 122 активиста PTI из округа Сваби обжаловали свое задержание на основании того же ордонанса. В их петиции, поданной представителями юридического крыла PTI, также содержится требование о временном освобождении под залог до окончательного рассмотрения дела.

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