白沙瓦法院准许28名PTI活动人士保释 — Dawn

巴基斯坦白沙瓦高等法院准许28名巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-i-Insaf，PTI）活动人士保释，他们此前依据《维护公共秩序条例》被拘留。据《黎明报》报道，该决定由赛义德·阿尔沙德·阿里和巴巴尔·萨塔尔法官组成的合议庭作出。

释放条件

法院要求包括阿赫桑及另外27人在内的申请人各提供两份金额为10万巴基斯坦卢比的担保。相关地区的治安法官必须予以批准。

这些活动人士还必须书面承诺不参与反国家活动，也不实施可能危害公共安全或破坏公共秩序维护的行为。

法院指出，在初步阶段，申请人已证明其有权获得临时保护，因为该案涉及其享有的生命权、自由权和迁徙自由等宪法权利。关于28名被拘留者共同申请的下一次听证会定于10月27日举行。

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对拘留令提出质疑

这些活动人士正在对内政部门于2026年10月12日根据1960年《西巴基斯坦维护公共秩序条例》第3条发布的拘留令提出质疑。政府代表瓦卡尔·哈利勒请求时间提交书面说明、案件材料和证明文件。

申请人的律师称，这些命令内容相同，且未包含具体依据、个别事件的描述或能够证实所述担忧的行为。他们还援引了斯瓦特和阿伯塔巴德高等法院合议庭就根据类似命令被拘留人员作出的临时裁定。

另外，斯瓦比地区122名PTI活动人士根据同一条例对其被拘留提出质疑。他们由PTI法律部门代表提交的申请还要求在案件最终审理前获得临时保释。

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