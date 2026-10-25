Od początku roku w Islamabadzie w Pakistanie w 61 incydentach, które policja określiła jako starcia, zginęło pięciu podejrzanych, a kolejnych 53 zostało rannych. W jednym z przypadków ranny został również policjant, podał Dawn.

Statystyki incydentów

Najwięcej przypadków — 22 — odnotowano w strefie Saddar. W strefie Industrial Area doszło do 17 incydentów, w strefie Sohan do dziewięciu, w strefie miejskiej do siedmiu, a w strefie wiejskiej do sześciu. Dwóch podejrzanych zginęło w strefie Industrial Area, a po jednym w strefach miejskiej, wiejskiej i Sohan.

Według stołecznej policji w tych przypadkach figurowało około 140 podejrzanych. Spośród nich 114 uciekło, a 26 zatrzymano. Najwięcej rannych podejrzanych odnotowano w strefie Saddar — 18. W strefie Industrial Area rannych zostało 16 osób, w Sohan — osiem, w strefie miejskiej — sześć, a w wiejskiej — pięć.

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Rozbieżności w opisie jednego z przypadków

Policja twierdzi, że takie incydenty zdarzały się, gdy funkcjonariusze transportowali zakutych w kajdanki zatrzymanych do kryjówek w celu odzyskania przedmiotów lub wracali stamtąd. Inne przypadki, według policji, miały miejsce podczas patroli lub na posterunkach kontrolnych. Służby oświadczyły, że we wszystkich incydentach podejrzani odnieśli rany postrzałowe od ognia swoich wspólników, a policjanci strzelali w powietrze w obronie własnej lub aby zapobiec ucieczce zatrzymanych.

W tym miesiącu, według informacji gazety, doszło do sześciu takich starć: zginęli podejrzany i oskarżony, a trzech podejrzanych oraz policjant odnieśli obrażenia. W jednym z ostatnich przypadków w rejonie Shams Colony zginął główny podejrzany w sprawie dotyczącej incydentu samobójczego Laiby Ejaz.

Dawn zauważa, że opis tego incydentu w FIR i oświadczeniu policyjnej jednostki ds. kontaktów z opinią publiczną był sprzeczny. W FIR wskazano, że funkcjonariusze wracali po odzyskaniu przedmiotów, natomiast w oświadczeniu podano, że grupa zmierzała do kryjówki. Według policji po strzelaninie zatrzymany uwolnił się z kajdanek, uciekł z pojazdu, został ranny od strzału oddanego przez jego wspólników i upadł. Cztery osoby, które policja nazwała jego wspólnikami, uciekły.

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