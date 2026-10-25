Поліція Ісламабада повідомила про загибель п’ятьох підозрюваних у 61 зіткненні — Dawn

Від початку року в Ісламабаді, Пакистан, у 61 інциденті, які поліція назвала зіткненнями, загинули п’ятеро підозрюваних, ще 53 дістали поранення. Один поліцейський також зазнав поранення в одному з випадків, за даними Dawn.

Статистика інцидентів

Найбільше випадків — 22 — зафіксували в зоні Саддар. У зоні Індустріал-Еріа сталося 17 інцидентів, у зоні Соан — дев’ять, у міській зоні — сім, а в сільській — шість. Двоє підозрюваних загинули в зоні Індустріал-Еріа, ще по одному — у міській, сільській зонах і зоні Соан.

За даними столичної поліції, у цих випадках фігурували близько 140 підозрюваних. Із них 114 утекли, а 26 затримали. Найбільше поранених підозрюваних було в зоні Саддар — 18. У зоні Індустріал-Еріа поранення дістали 16 людей, у Соані — вісім, у міській зоні — шість, у сільській — п’ять.

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Розбіжності в описі одного з випадків

Поліція стверджує, що такі інциденти траплялися, коли правоохоронці доправляли закутих у кайданки затриманих до схованок для вилучення предметів або поверталися звідти. Інші випадки, за версією поліції, відбувалися під час патрулювання чи на блокпостах. У відомстві заявили, що в усіх інцидентах підозрювані дістали кульові поранення від вогню своїх спільників, а поліцейські стріляли в повітря для самозахисту або щоб не допустити втечі затриманих.

Цього місяця, за інформацією видання, сталося шість таких зіткнень: загинули підозрюваний та обвинувачений, троє підозрюваних і поліцейський зазнали поранень. В одному з останніх випадків у районі Шамс-Колоні загинув головний підозрюваний у справі щодо інциденту із самогубством Лайби Ейджаз.

Dawn зазначає, що опис цього інциденту в FIR та заяві поліцейського підрозділу зі зв’язків із громадськістю суперечився. У FIR ішлося, що правоохоронці поверталися після вилучення предметів, тоді як у заяві зазначали, що група прямувала до схованки. За версією поліції, після стрілянини затриманий звільнився від кайданок, утік з автомобіля, дістав поранення від пострілу його спільників і впав. Четверо осіб, яких поліція назвала його спільниками, втекли.

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