С начала года в Исламабаде, Пакистан, в 61 инциденте, которые полиция назвала столкновениями, погибли пять подозреваемых, еще 53 получили ранения. В одном из случаев также был ранен полицейский, сообщает Dawn.

Статистика инцидентов

Больше всего случаев — 22 — зафиксировали в зоне Саддар. В зоне Индастриал-Эриа произошло 17 инцидентов, в зоне Соан — девять, в городской зоне — семь, а в сельской — шесть. Двое подозреваемых погибли в зоне Индастриал-Эриа, еще по одному — в городской, сельской зонах и зоне Соан.

По данным столичной полиции, в этих случаях фигурировали около 140 подозреваемых. Из них 114 скрылись, а 26 были задержаны. Больше всего раненых подозреваемых было в зоне Саддар — 18. В зоне Индастриал-Эриа ранения получили 16 человек, в Соане — восемь, в городской зоне — шесть, в сельской — пять.

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Расхождения в описании одного из случаев

Полиция утверждает, что такие инциденты происходили, когда правоохранители доставляли закованных в наручники задержанных в тайники для изъятия предметов или возвращались оттуда. Другие случаи, по версии полиции, происходили во время патрулирования или на блокпостах. В ведомстве заявили, что во всех инцидентах подозреваемые получили огнестрельные ранения от огня своих сообщников, а полицейские стреляли в воздух для самообороны или чтобы не допустить побега задержанных.

В этом месяце, по информации издания, произошло шесть таких столкновений: погибли подозреваемый и обвиняемый, трое подозреваемых и полицейский получили ранения. В одном из последних случаев в районе Шамс-Колони погиб главный подозреваемый по делу об инциденте с самоубийством Лайбы Эйджаз.

Dawn отмечает, что описание этого инцидента в FIR и заявлении полицейского подразделения по связям с общественностью противоречило друг другу. В FIR говорилось, что правоохранители возвращались после изъятия предметов, тогда как в заявлении указывалось, что группа направлялась к тайнику. По версии полиции, после стрельбы задержанный освободился от наручников, сбежал из автомобиля, получил ранение от выстрела его сообщников и упал. Четыре человека, которых полиция назвала его сообщниками, скрылись.

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