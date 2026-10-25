据《黎明报》报道，今年年初以来，巴基斯坦伊斯兰堡发生61起警方称为冲突的事件，5名嫌疑人死亡，另有53人受伤。一名警察也在其中一起事件中受伤。

事件统计

萨达尔区记录的案件最多，为22起。工业区发生17起事件，索安区9起，市区7起，农村区6起。两名嫌疑人在工业区死亡，市区、农村区和索安区各有一人死亡。

首都警方称，这些案件涉及约140名嫌疑人。其中114人逃离，26人被拘留。萨达尔区受伤的嫌疑人最多，为18人。工业区有16人受伤，索安区8人，市区6人，农村区5人。

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对其中一起事件描述的矛盾

警方称，此类事件发生在执法人员将戴着手铐的被拘留者押送至藏匿点以起获物品，或从那里返回时。警方称，其他案件发生在巡逻期间或检查站。该部门表示，在所有事件中，嫌疑人均被其同伙开枪击伤，警察则为自卫或防止被拘留者逃跑而朝空中开枪。

据该媒体消息，本月发生了6起此类冲突：一名嫌疑人和一名被告死亡，三名嫌疑人和一名警察受伤。在沙姆斯殖民地区最近发生的一起案件中，涉及莱巴·埃贾兹自杀事件案件的主要嫌疑人死亡。

《黎明报》指出，FIR与警方公共关系部门声明中对该事件的描述相互矛盾。FIR称，执法人员在起获物品后返回，而声明则称该小组正前往一处藏匿点。根据警方说法，枪击后，这名被拘留者挣脱手铐，从车辆中逃出，被其同伙开枪击伤后倒地。警方称为其同伙的四人逃离。

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