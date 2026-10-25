W Karaczi w Pakistanie przedstawiciele organizacji społecznych, eksperci oraz mieszkańcy dzielnic Clifton i Defence sprzeciwili się proponowanemu korytarzowi estakadowemu między portem w Karaczi a trasą Shahrah-i-Bhutto. Uczestnicy konferencji prasowej zorganizowanej przez Karachi Citizens Forum wskazali na zagrożenia dla prywatności mieszkańców, zdrowia, środowiska oraz wzrost poziomu hałasu w gęsto zaludnionych dzielnicach, podaje Dawn.

Parametry projektu

Planowany czteropasmowy korytarz o długości 16,5 km ma połączyć Wschodnie Nabrzeże portu w Karaczi z niedawno otwartą trasą Shahrah-i-Bhutto i ominąć ruch w centrum miasta. Jego koszt szacuje się na 65 mld rupii pakistańskich; projekt ma zostać zrealizowany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W maju przewodniczący Pakistańskiej Partii Ludowej Bilawal Bhutto-Zardari wziął udział w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod projekt.

Według koordynatorki Karachi Citizens Forum Nargis Rahman trasa ma rozpoczynać się przy Wschodnim i Zachodnim Nabrzeżu oraz głębokowodnym terminalu South Asia Pakistan Terminals, przebiegać przez Chinna Creek i Boat Basin. Następnie ma prowadzić estakadą w kierunku Khayaban-i-Jami, w tym w pobliżu Schon Circle, Punjab Chowrangi, Delhi Colony i szpitala Altamash, po czym dotrzeć do Sunset Boulevard w DHA i połączyć się z Shahrah-i-Bhutto przez Korangi Road.

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Zastrzeżenia mieszkańców i ekspertów

Architekt Arif Belgaumi oświadczył, że według jego oceny przez Clifton i Defence może codziennie przejeżdżać około 13 tys. ciężkich pojazdów. Jego zdaniem pogorszy to korki, zanieczyszczenie powietrza i obciążenie hałasem w obszarach o gęstej zabudowie mieszkaniowej i biurowej.

Przedstawiciel Karachi Urban Lab Mohammad Touheed powiedział, że społeczeństwo nie było konsultowane w sprawie takich decyzji infrastrukturalnych. Zastępca dyrektora Urban Resource Centre Zahid Farooq również skrytykował, jak stwierdził, niewystarczające informowanie mieszkańców o wysłuchaniach publicznych. Mieszkaniec DHA Syed Jamal Makdi wyraził obawy dotyczące możliwego wpływu projektu na namorzyny.

Humaira Khan, prezeska Clifton Defence Community and Clifton Block 5 Residents Association, zakwestionowała procedurę przeprowadzenia spotkania Agencji Ochrony Środowiska Sindh w sprawie zatwierdzenia projektu. Twierdzenie to przytoczono jako jej oświadczenie.

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