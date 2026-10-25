卡拉奇公众反对通往公路的高架走廊——《黎明报》

在巴基斯坦卡拉奇，民间组织代表、专家以及克利夫顿和德芬斯地区居民反对在卡拉奇港与沙阿拉赫-伊-布托公路之间建设拟议的高架走廊。由Karachi Citizens Forum组织的新闻发布会与会者表示，该项目将对居民隐私、健康和环境带来风险，并会提高人口密集街区的噪声水平，《黎明报》报道。

项目参数

这条计划建设的四车道走廊长16.5公里，旨在连接卡拉奇港东码头与最近启用的沙阿拉赫-伊-布托公路，并绕开市中心交通。其成本估计为650亿巴基斯坦卢比；该项目计划采用公私合作模式实施。今年5月，巴基斯坦人民党主席比拉瓦尔·布托-扎尔达里参加了该项目的奠基仪式。

据Karachi Citizens Forum协调人纳尔吉斯·拉赫曼称，该路线将从东码头、西码头和深水码头South Asia Pakistan Terminals起始，穿过钦纳溪和博特贝辛。之后，该路线将以高架形式向哈亚班-伊-贾米方向延伸，途经或靠近肖恩环岛、旁遮普十字路口、德里殖民地和阿尔塔马什医院，随后抵达DHA的日落大道，并经科兰吉路与沙阿拉赫-伊-布托公路相连。

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居民和专家的反对意见

建筑师阿里夫·贝尔高米表示，据他估计，每天可能有约1.3万辆重型车辆穿过克利夫顿和德芬斯。他认为，这将加剧住宅和办公建筑密集地区的拥堵、空气污染和噪声负担。

Karachi Urban Lab代表穆罕默德·图希德表示，公众未就此类基础设施决策获得咨询。Urban Resource Centre副主任扎希德·法鲁克也批评称，居民没有得到关于公众听证会的充分通知。DHA居民赛义德·贾马尔·马克迪对项目可能影响红树林表示担忧。

Clifton Defence Community and Clifton Block 5 Residents Association主席胡迈拉·汗质疑信德省环境保护局就批准该项目举行会议的程序。这一说法被作为她的声明引述。

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