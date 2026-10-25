В Карачи, Пакистан, представители общественных организаций, эксперты и жители районов Клифтон и Дефенс выступили против предложенного эстакадного коридора между портом Карачи и трассой Шахрах-и-Бхутто. Участники пресс-конференции, организованной Karachi Citizens Forum, заявили о рисках для приватности жителей, здоровья, окружающей среды и повышении уровня шума в густонаселенных кварталах, сообщает Dawn.

Параметры проекта

Планируемый четырехполосный коридор длиной 16,5 км должен соединить Восточный причал порта Карачи с недавно открытой трассой Шахрах-и-Бхутто и обойти внутригородское движение. Его стоимость оценивается в 65 млрд пакистанских рупий; проект планируют реализовать по модели государственно-частного партнерства. В мае председатель Пакистанской народной партии Билавал Бхутто-Зардари принял участие в церемонии закладки фундамента проекта.

По словам координатора Karachi Citizens Forum Наргис Рахман, маршрут должен начинаться от Восточного и Западного причалов и глубоководного терминала South Asia Pakistan Terminals, проходить через Чинна-Крик и Боут-Бейсин. Далее он должен пройти по эстакаде в направлении Хаябан-и-Джами, в том числе возле Шон-Серкл, Пенджаб-Човранги, Дели-Колони и больницы Алтамаш, а затем выйти к Сансет-бульвару в DHA и через Корнаги-роуд соединиться с Шахрах-и-Бхутто.

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Возражения жителей и экспертов

Архитектор Ариф Белгауми заявил, что, по его оценке, через Клифтон и Дефенс ежедневно могут проезжать около 13 тысяч тяжелых транспортных средств. По его мнению, это усилит пробки, загрязнение воздуха и шумовую нагрузку в районах с плотной жилой и офисной застройкой.

Представитель Karachi Urban Lab Мохаммад Тухид заявил, что общественность не консультировали по поводу таких инфраструктурных решений. Заместитель директора Urban Resource Centre Захид Фарук также раскритиковал, по его словам, недостаточное информирование жителей об общественных слушаниях. Житель DHA Саид Джамал Макди выразил обеспокоенность возможным влиянием проекта на мангровые заросли.

Президент Clifton Defence Community and Clifton Block 5 Residents Association Хумайра Хан поставила под сомнение порядок проведения встречи Агентства по охране окружающей среды Синда по согласованию проекта. Это утверждение приведено как ее заявление.

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