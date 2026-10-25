W Lakki Marwat w Pakistanie policja rozbroiła 20-kilogramowy improwizowany ładunek wybuchowy, znaleziony w pobliżu Wanda Shuja przy drodze Mianwali. Według urzędnika urządzenie zostało podłożone przy drodze przez podejrzanych terrorystów, a jego celem mogli być funkcjonariusze organów ścigania.

Kontrolowane rozbrojenie

Jak informuje Dawn, policja przybyła na miejsce, otoczyła teren i wezwała jednostkę saperską. Jej specjaliści rozbroili ładunek wybuchowy podczas kontrolowanej operacji. Następnie funkcjonariusze rozpoczęli operację poszukiwawczą, aby ustalić osoby zaangażowane w sprawę.

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Inne działania w rejonie

Oddzielnie administracja okręgowa dała handlarzom w Darra Pezu pięć dni — do 28 października — na usunięcie samowolnie postawionych obiektów z obu stron autostrady oraz z bazarów. W przypadku niewykonania polecenia administracja ostrzegła przed środkami prawnymi i operacją usunięcia takich obiektów.

Zastępca komisarza Shahid Rafiq Gandapur oświadczył, że kampania będzie kontynuowana także w innych rejonach. W Serai Naurang wydział żywności również rozpoczął naloty na handlarzy po skargach na sztuczne zawyżanie cen i gromadzenie produktów spożywczych.

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