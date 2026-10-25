У Пакистані поліція знешкодила 20-кілограмовий саморобний вибуховий пристрій — Dawn

У Лаккі-Марват у Пакистані поліція знешкодила 20-кілограмовий саморобний вибуховий пристрій, виявлений поблизу Ванда-Шуджа вздовж дороги Міанвалі. За словами посадовця, пристрій уздовж дороги заклали підозрювані терористи, а його ціллю могли бути правоохоронці.

Контрольоване знешкодження

Як повідомляє Dawn, поліція прибула на місце, оточила ділянку та викликала саперний підрозділ. Його фахівці знешкодили вибухівку під час контрольованої операції. Після цього правоохоронці розпочали пошукову операцію, щоб встановити причетних.

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Інші заходи в районі

Окремо районна адміністрація дала торговцям у Дарра-Пезу п'ять днів — до 28 жовтня — щоб прибрати самовільні об'єкти з обох боків шосе та в базарах. У разі невиконання вимоги адміністрація попередила про юридичні заходи та операцію з ліквідації таких об'єктів.

Заступник комісара Шахід Рафік Гандапур заявив, що кампанію продовжать і в інших районах. У Серай-Наурангу продовольче відомство також розпочало рейди проти торговців після скарг на штучне завищення цін і накопичення харчових товарів.

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