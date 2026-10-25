W Korei Południowej Narodowa Agencja Policji opracowuje nowy system alarmowy 112 oparty na sztucznej inteligencji, który ma automatycznie rozpoznawać język zgłaszającego i tłumaczyć w czasie rzeczywistym rozmowę z koreańskojęzycznym operatorem. System będzie obsługiwać język angielski, chiński, japoński, wietnamski i tajski.

Jak podaje Korea Herald, rośnie zapotrzebowanie na tłumaczy policyjnych. W 2025 roku pod numer 112 wpłynęły 21 252 zgłoszenia w językach obcych — ponad dwukrotnie więcej niż 10 348 takich zgłoszeń w 2024 roku. W pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku służba odebrała kolejne 21 012 telefonów w językach obcych, co niemal dorównuje wynikowi za cały poprzedni rok.

Tłumacze do rozmów i przesłuchań

Obecnie centra 112 mają własnych tłumaczy języka angielskiego i chińskiego. W przypadku zgłoszeń w innych językach policja korzysta z zewnętrznych usług tłumaczeniowych.

Tłumaczenie jest potrzebne także podczas przesłuchań na komisariatach, gdzie funkcjonariusze polegają na tłumaczach cywilnych. Zazwyczaj mają oni inną główną pracę i przyjeżdżają na przesłuchania na wezwanie policji. Według stanu na wrzesień w Stołecznej Agencji Policji w Seulu było 629 takich tłumaczy: 198 pracowało z językiem chińskim, 97 z angielskim, a kolejne 64 z wietnamskim.

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Problemy podczas zatrzymań

Szczególnie ważne jest zapewnienie dokładnej komunikacji bezpośrednio podczas zatrzymania, gdy policjanci muszą wyjaśnić jego powody oraz prawo do adwokata. Jednak szybkie znalezienie tłumacza na miejscu nie zawsze jest możliwe.

Funkcjonariusze korzystają z aplikacji na smartfony i urządzeń tłumaczeniowych, lecz takie narzędzia nie są dostępne we wszystkich regionach. Policja prowincji Gyeonggi już w 2011 roku stworzyła aplikację, która odtwarza ostrzeżenia o prawach osoby zatrzymanej w formacie tekstowym i audio w wybranym języku.

Plan informacyjny nowego systemu 112 ukończono w sierpniu. Zakończenie prac rozwojowych zaplanowano do końca 2027 roku, a modernizacja ma być prowadzona w latach 2028 i 2029. Proponowany budżet projektu na 2027 rok wynosi 13,6 mld wonów, czyli około 10,3 mln dolarów; łączne koszty w ciągu trzech lat szacuje się na 45,6 mld wonów. Eksperci jednocześnie zalecają weryfikację tłumaczeń AI z udziałem człowieka ze względu na ryzyko błędów i ograniczenia techniczne.

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