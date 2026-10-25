韩国将为112紧急服务开发AI翻译系统——《韩国先驱报》

在韩国，国家警察厅正在开发一套配备人工智能的新112紧急服务系统，该系统将自动识别来电者的语言，并实时翻译其与韩语接线员之间的对话。该系统将支持英语、中文、日语、越南语和泰语。

据《韩国先驱报》报道，对警察翻译人员的需求正在增长。2025年，112号码接到21,252通外语来电，是2024年10,348通此类来电的两倍多。2026年前八个月，该服务又接到21,012通外语来电，几乎与前一整年的数量持平。

用于电话和讯问的翻译人员

目前，112中心配有英语和中文专职翻译人员。对于其他语言的来电，警方会聘请外部翻译服务。

警察局内的讯问也需要翻译，执法人员依赖民间翻译人员。他们通常有其他主要工作，并应警方要求前往参加讯问。截至9月，首尔首都警察厅共有629名此类翻译人员：198人从事中文翻译，97人从事英语翻译，另有64人从事越南语翻译。

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拘留期间的问题

在拘留过程中确保准确沟通尤为重要，因为警察必须解释拘留的理由以及被拘留者享有聘请律师的权利。然而，并非总能迅速在现场找到翻译人员。

执法人员使用智能手机应用程序和翻译设备，但这些工具并非在所有地区都能使用。尤其是京畿道警察厅早在2011年就开发了一款应用程序，能够以所选语言的文本和音频格式播放有关被拘留者权利的提示。

新112系统的信息化计划于8月完成。开发工作计划在2027年底前完成，并将在2028年和2029年进行现代化升级。该项目2027年的拟议预算为136亿韩元，约合1,030万美元；三年总支出估计为456亿韩元。不过，专家建议让人工参与核查AI翻译，因为存在出错风险和技术限制。

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