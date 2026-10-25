В Южной Корее Национальное полицейское агентство разрабатывает новую систему экстренной службы 112 с искусственным интеллектом, которая должна автоматически определять язык заявителя и переводить разговор с корейскоязычным оператором в реальном времени. Система будет поддерживать английский, китайский, японский, вьетнамский и тайский языки.

Как сообщает Korea Herald, потребность в полицейских переводчиках растет. В 2025 году на номер 112 поступило 21 252 звонка на иностранных языках — более чем вдвое больше, чем 10 348 таких обращений в 2024 году. За первые восемь месяцев 2026 года служба приняла еще 21 012 иноязычных звонков, что почти равно показателю за весь предыдущий год.

Переводчики для звонков и допросов

Сейчас центры 112 имеют собственных переводчиков для английского и китайского языков. Для обращений на других языках полиция привлекает внешние службы перевода.

Перевод требуется также во время допросов в полицейских участках, где правоохранители полагаются на гражданских переводчиков. Обычно у них есть другая основная работа, и они прибывают на допросы по запросу полиции. По состоянию на сентябрь в Столичном полицейском агентстве Сеула насчитывалось 629 таких переводчиков: 198 работали с китайским языком, 97 — с английским, еще 64 — с вьетнамским.

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Проблемы во время задержаний

Особенно важно обеспечить точное общение непосредственно во время задержания, когда полицейские должны объяснить его причины и право на адвоката. Однако быстро найти переводчика на месте удается не всегда.

Правоохранители используют приложения для смартфонов и устройства для перевода, однако такие инструменты доступны не во всех регионах. Полиция провинции Кёнгидо, в частности, еще в 2011 году создала приложение, которое воспроизводит предупреждения о правах задержанного в текстовом и аудиоформате на выбранном языке.

Информационный план новой системы 112 завершили в августе. Разработку планируют закончить до конца 2027 года, а модернизацию проводить в 2028 и 2029 годах. Предложенный бюджет проекта на 2027 год составляет 13,6 млрд вон, или около 10,3 млн долларов США; общие расходы за три года оцениваются в 45,6 млрд вон. Эксперты вместе с тем советуют проверять ИИ-перевод с участием человека из-за риска ошибок и технических ограничений.

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