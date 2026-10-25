W Karaczi w Pakistanie naczepa najechała na motocykl na drodze Mai Kolachi, w wyniku czego zginęli 21-letni mężczyzna i dziewczyna w wieku około 19 lat. Do wypadku doszło w sobotę w pobliżu skrzyżowania NLC.

Ofiary wracały z plaży

Jak informuje Dawn, dwoje ludzi jechało motocyklem z plaży Seaview, gdy naczepa zderzyła się z jednośladem i przejechała ich. Poszkodowanych w stanie krytycznym przewieziono do Cywilnego Szpitala im. dr Ruth Pfau w Karaczi, gdzie lekarze stwierdzili ich zgon.

Przedstawiciel fundacji charytatywnej Edhi Foundation zidentyfikował zmarłego jako 21-letniego Kashifa Amira. Tożsamości dziewczyny w wieku około 19 lat dotąd nie ustalono. Według funkcjonariusza komisariatu Docks, Waqasa Qaisera, ofiary były przyjaciółmi.

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Kierowca uciekł z miejsca wypadku

Kierowca naczepy uciekł, pozostawiając pojazd na miejscu wypadku. Policja zabezpieczyła naczepę. Rodzice zmarłych poinformowali funkcjonariuszy, że nie chcą podejmować kroków prawnych.

Tego samego dnia na Autostradzie Narodowej w pobliżu parku Quaid-i-Azam w rejonie Steel Town niezidentyfikowany pojazd potrącił motocyklistę. Młody mężczyzna zginął, a jego ciało przewieziono do Centrum Medycznego Jinnah w celu przeprowadzenia procedur sądowo-medycznych.

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