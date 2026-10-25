В Карачи, Пакистан, трейлер наехал на мотоцикл на дороге Май-Колачи, в результате чего погибли 21-летний мужчина и девушка примерно 19 лет. Авария произошла в субботу возле перекрестка NLC.

Погибшие ехали с пляжа

Как сообщает Dawn, двое людей ехали на мотоцикле с пляжа Сивью, когда трейлер столкнулся с двухколесным транспортом и переехал их. Пострадавших в критическом состоянии доставили в Гражданскую больницу Карачи имени доктора Рут Пфау, где медики констатировали их смерть.

Представитель благотворительного фонда Edhi Foundation идентифицировал погибшего как 21-летнего Кашифа Амира. Личность девушки примерно 19 лет пока не установлена. По словам сотрудника полицейского участка Докс Вакаса Кайсера, погибшие были друзьями.

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Водитель скрылся с места аварии

Водитель трейлера скрылся, оставив транспортное средство на месте ДТП. Полиция изъяла трейлер. Родители погибших сообщили правоохранителям, что не хотят предпринимать юридические действия.

В тот же день на Национальном шоссе возле парка Кваид-и-Азам в районе Стил-Таун неизвестное транспортное средство сбило мотоциклиста. Молодой человек погиб, а его тело доставили в медицинский центр Джинна для судебно-медицинских процедур.

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