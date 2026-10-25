У Карачі трейлер переїхав двох людей на мотоциклі — Dawn

У Карачі, Пакистан, трейлер наїхав на мотоцикл на дорозі Май-Колачі, внаслідок чого загинули 21-річний чоловік і дівчина віком близько 19 років. Аварія сталася в суботу поблизу перехрестя NLC.

Загиблі їхали з пляжу

Як повідомляє Dawn, двоє людей їхали мотоциклом із пляжу Сів’ю, коли трейлер зіткнувся з двоколісним транспортом і переїхав їх. Постраждалих у критичному стані доправили до цивільної лікарні Карачі імені докторки Рут Пфау, де медики констатували їхню смерть.

Представник благодійного фонду Edhi Foundation ідентифікував загиблого як 21-річного Кашифа Аміра. Особу дівчини віком близько 19 років поки не встановили. За словами поліцейського дільниці Докс Вакаса Кайсера, загиблі були друзями.

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Водій утік з місця аварії

Водій трейлера втік, залишивши транспортний засіб на місці ДТП. Поліція вилучила трейлер. Батьки загиблих повідомили правоохоронцям, що не хочуть вдаватися до юридичних дій.

Того ж дня на Національному шосе поблизу парку Кваїд-і-Азам у районі Стіл-Таун невідомий транспортний засіб збив мотоцикліста. Молодий чоловік загинув, а його тіло доправили до медичного центру Джинна для судово-медичних процедур.

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