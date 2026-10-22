Повторные исследования подтвердили ящур у куду в Национальном парке слонов Аддо в ЮАР. Ветеринары также зафиксировали клинические признаки заболевания у канн и красных бубалов, что может свидетельствовать о распространении инфекции за пределы первоначально пораженной группы антилоп, сообщает Daily Maverick.

В SANParks отметили, что первые тесты у куду были отрицательными, однако дальнейшее обследование и анализы подтвердили наличие ящура. О результатах сообщили Департаменту сельского хозяйства. Администрация парка заявила, что сотрудничает с профильными органами для оценки масштабов вспышки, мониторинга здоровья животных и внедрения мер по контролю болезни.

Инфекция среди диких животных

Ветеринар SANParks Дэвид Циммерман сообщил, что инфицированными могут быть от 5% до 10% популяции куду в Аддо, преимущественно старшие самцы и самки. По его словам, парк продолжает наблюдать за восприимчивыми видами, прежде всего за хромотой, связанной с поражениями.

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Ящур является высококонтагиозным заболеванием парнокопытных животных и не представляет опасности для людей. Среди его симптомов — чрезмерное слюноотделение, потеря аппетита, хромота, язвы и поражения языка и копыт. В SANParks подчеркнули, что смертность среди диких животных от этой болезни обычно низкая, хотя ограниченная подвижность может делать пораженных животных более уязвимыми для хищников.

Жалобы соседей и риски для продажи животных

Владельцы соседних хозяйств заявили, что не получали от парка уведомлений о вспышке, хотя SANParks ранее утверждал, что поддерживал контакты с землевладельцами и местными общинами. Владелец Schotia Safaris Питер Бин сказал, что узнал о подтверждении ящура из опубликованного заявления парка. Хозяйство ввело ежедневный контроль ограждений и дезинфекцию транспорта при въезде и выезде.

Вспышка также может лишить Аддо возможности участвовать в специализированном аукционе диких животных, который проводят во время Kirkwood Wildsfees. Представительница SANParks Файруш Людик заявила, что при нынешних обстоятельствах продажа животных или их коммерческий отстрел не могут проводиться. В 2026 году парк получил 1,28 млн рандов от продажи 10 самцов буйволов на таком аукционе.

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