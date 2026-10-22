南非阿多公园确认捻角羚感染口蹄疫——Daily Maverick

南非阿多大象国家公园的重复检测确认，捻角羚感染了口蹄疫。兽医还在大羚羊和红狷羚身上记录到该病的临床症状，这可能表明感染已扩散至最初受影响的羚羊群体之外，Daily Maverick报道。

SANParks表示，最初对捻角羚进行的检测结果为阴性，但进一步检查和分析确认了口蹄疫的存在。相关结果已通报农业部。公园管理方表示，正与相关机构合作，以评估疫情规模、监测动物健康状况并实施疾病控制措施。

野生动物中的感染

SANParks兽医戴维·齐默尔曼表示，阿多5%至10%的捻角羚种群可能已被感染，主要是年长的雄性和雌性个体。他说，公园将继续观察易感物种，尤其关注与病变相关的跛行情况。

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口蹄疫是一种高度传染性的偶蹄动物疾病，对人类不构成危险。其症状包括过度流涎、食欲减退、跛行、溃疡以及舌头和蹄部病变。SANParks强调，野生动物因该病死亡的情况通常较少，但行动受限可能使患病动物更容易受到捕食者攻击。

邻近业主的投诉及动物销售风险

邻近农场的业主表示，他们没有收到公园关于此次疫情的通知，尽管SANParks此前称已与土地所有者和当地社区保持联系。Schotia Safaris的所有者彼得·宾表示，他是从公园发布的声明中得知口蹄疫已获确认的。该农场已实施每日围栏检查，并对进出车辆进行消毒。

此次疫情还可能使阿多无法参加Kirkwood Wildsfees期间举办的专业野生动物拍卖会。SANParks发言人法伊鲁什·卢迪克表示，在当前情况下，动物销售或对其进行商业性猎杀均不能举行。2026年，公园在此类拍卖会上出售10头雄性水牛，获得128万兰特。

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