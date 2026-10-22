У Національному парку слонів Аддо в ПАР повторні дослідження підтвердили ящур у куду. Ветеринари також зафіксували клінічні ознаки хвороби у канн і червоних бубалів, що може свідчити про поширення інфекції за межі первинно ураженої групи антилоп, повідомляє Daily Maverick.

У SANParks зазначили, що перші тести у куду були негативними, однак подальше обстеження та аналізи підтвердили наявність ящуру. Про результати повідомили Департамент сільського господарства. Адміністрація парку заявила, що співпрацює з профільними органами для оцінки масштабів спалаху, моніторингу здоров’я тварин і запровадження заходів із контролю хвороби.

Інфекція серед диких тварин

Ветеринар SANParks Девід Циммерман повідомив, що інфікованими можуть бути від 5% до 10% популяції куду в Аддо, переважно старші самці та самиці. За його словами, парк продовжує спостерігати за сприйнятливими видами, передусім за кульгавістю, пов’язаною з ураженнями.

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Ящур є висококонтагіозним захворюванням парнокопитних тварин і не становить небезпеки для людей. Серед його симптомів — надмірне слиновиділення, втрата апетиту, кульгавість, виразки та ураження язика й ратиць. У SANParks наголосили, що смертність серед диких тварин від цієї хвороби зазвичай низька, хоча обмежена рухливість може робити уражених тварин вразливішими до хижаків.

Скарги сусідів і ризики для продажу тварин

Власники сусідніх господарств заявили, що не отримували від парку повідомлень про спалах, хоча SANParks раніше стверджував про контакти з землевласниками та місцевими громадами. Власник Schotia Safaris Пітер Бін сказав, що дізнався про підтвердження ящуру з оприлюдненої заяви парку. Господарство запровадило щоденний контроль огорож і дезінфекцію транспорту на в’їзді та виїзді.

Спалах також може позбавити Аддо участі у спеціалізованому аукціоні диких тварин, який проводять під час Kirkwood Wildsfees. Речниця SANParks Файруш Людік заявила, що за нинішніх обставин продаж тварин або їхній комерційний відстріл не можуть відбуватися. У 2026 році парк отримав 1,28 млн рандів від продажу 10 буйволів-самців на такому аукціоні.

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