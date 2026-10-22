Powtórne badania potwierdziły pryszczycę u kudu w Parku Narodowym Słoni Addo w RPA. Weterynarze odnotowali również kliniczne objawy choroby u elandów i bąków rudych, co może wskazywać na rozprzestrzenienie się infekcji poza pierwotnie dotkniętą grupę antylop, podaje Daily Maverick.

SANParks poinformował, że pierwsze testy u kudu były negatywne, jednak dalsze badania i analizy potwierdziły obecność pryszczycy. O wynikach poinformowano Departament Rolnictwa. Administracja parku oświadczyła, że współpracuje z odpowiednimi organami w celu oceny skali ogniska, monitorowania zdrowia zwierząt i wdrożenia środków kontroli choroby.

Infekcja wśród dzikich zwierząt

Weterynarz SANParks David Zimmerman powiedział, że zakażonych może być od 5% do 10% populacji kudu w Addo, głównie starsze samce i samice. Według niego park nadal obserwuje gatunki podatne na chorobę, przede wszystkim pod kątem kulawizny związanej ze zmianami chorobowymi.

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Pryszczyca jest wysoce zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych i nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Do jej objawów należą nadmierne ślinienie się, utrata apetytu, kulawizna, owrzodzenia oraz zmiany na języku i racicach. SANParks podkreślił, że śmiertelność wśród dzikich zwierząt z powodu tej choroby jest zazwyczaj niska, choć ograniczona ruchliwość może sprawiać, że chore zwierzęta są bardziej narażone na drapieżniki.

Skargi sąsiadów i ryzyko dla sprzedaży zwierząt

Właściciele sąsiednich gospodarstw oświadczyli, że nie otrzymali od parku powiadomień o ognisku, chociaż SANParks wcześniej twierdził, że kontaktował się z właścicielami ziemskimi i lokalnymi społecznościami. Właściciel Schotia Safaris Peter Bean powiedział, że o potwierdzeniu pryszczycy dowiedział się z opublikowanego oświadczenia parku. Gospodarstwo wprowadziło codzienną kontrolę ogrodzeń i dezynfekcję pojazdów przy wjeździe i wyjeździe.

Ognisko może także uniemożliwić Addo udział w specjalistycznej aukcji dzikich zwierząt organizowanej podczas Kirkwood Wildsfees. Rzeczniczka SANParks Fayroush Ludick oświadczyła, że w obecnych okolicznościach sprzedaż zwierząt lub ich komercyjny odstrzał nie mogą się odbywać. W 2026 roku park uzyskał 1,28 mln randów ze sprzedaży 10 samców bawołów na takiej aukcji.

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