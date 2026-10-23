以色列耶路撒冷地区检察官办公室指控37岁的平哈斯·谢姆·托夫·兰在约旦河西岸向一对巴勒斯坦夫妇的汽车开枪。事件导致一名18岁女乘客重伤。据《耶路撒冷邮报》报道。

控方说法

兰担任吉多尼姆山脊地区的安全协调员。他被控在加重情节下意图造成严重人身伤害的袭击罪，以及妨碍司法公正罪。检方还请求法院在案件审理结束前继续羁押他。

根据起诉书，9月18日，兰与一名职业军人乘坐SUV抵达阿克拉巴村，该村不在他的责任区域内。检察官称，军方指挥层此前曾多次警告他，不得在划定区域外行动，并应遵守武器使用规定。

调查人员称，兰在没有合法授权的情况下拦下行人并检查他们的证件。随后，他命令一辆载着一对夫妇的汽车停车。起诉书称，司机意识到SUV中的人不是军人，且其中一人戴着面罩，因此担心遭遇暴力，随后加速驶离。

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伤情与辩方立场

调查人员认为，兰至少三次朝驶离的汽车方向开枪。两颗子弹击中车辆，其中一颗击伤女乘客：子弹穿透了她的肺部，并停在心脏附近。受害者被以重伤状态送医，并接受了取出子弹的手术，之后在医院住了数天。

起诉书还称，枪击后兰返回现场寻找射出的弹壳。此后，据调查人员称，他向安全部队人员否认自己知晓该事件或曾在现场。

由Honenu组织代理的兰的辩护方坚持另一种说法。被告称，一辆没有车牌的汽车据称朝他和身边的一名军官驶来，他们将此视为企图驾车撞人。兰称，他为试图让车辆停下而朝空中开枪。调查由犹太和撒马利亚警区警方中央单位以及辛贝特安全部门进行。

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