В Израиле окружная прокуратура Иерусалима предъявила обвинения 37-летнему Пинхасу Шем Тов Рану в стрельбе по автомобилю палестинской пары на Западном берегу Иордана. В результате инцидента тяжело ранена 18-летняя пассажирка. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Версия обвинения

Ран служит координатором безопасности в районе хребта Гидоним. Ему вменяют нападение при отягчающих обстоятельствах с намерением причинить тяжкие телесные повреждения и воспрепятствование правосудию. Прокуратура также просит суд оставить его под стражей до завершения рассмотрения дела.

Согласно обвинительному заключению, 18 сентября Ран на внедорожнике вместе с кадровым военным прибыл в деревню Акраба, которая не входила в зону его ответственности. Прокуроры утверждают, что военное руководство ранее неоднократно предупреждало его не действовать за пределами определенной территории и соблюдать правила применения оружия.

По версии следствия, Ран останавливал прохожих и проверял их документы без законных полномочий. Позже он приказал остановиться автомобилю, в котором ехала пара. Водитель, как указано в обвинительном заключении, испугался насилия, поскольку понял, что люди во внедорожнике не являются военными, а один из них был в маске, после чего ускорился.

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Ранение и позиция защиты

Следствие считает, что Ран как минимум трижды выстрелил в сторону удалявшегося автомобиля. Две пули попали в автомобиль, одна из них ранила пассажирку: пуля пробила ей легкое и остановилась возле сердца. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, ей сделали операцию по извлечению пуль, после чего она несколько дней находилась в больнице.

Также в обвинительном заключении говорится, что после стрельбы Ран вернулся на место происшествия и искал стреляные гильзы. Позже, по данным следствия, он отрицал представителям сил безопасности, что знал об инциденте или находился на месте происшествия.

Защита Рана, которую представляет организация Honenu, настаивает на другой версии. По словам обвиняемого, автомобиль без номерных знаков якобы двигался на него и находившегося рядом офицера, и они восприняли это как попытку наезда. Ран утверждает, что выстрелил в воздух, пытаясь остановить машину. Расследование вели центральное подразделение полиции округа Иудея и Самария и служба безопасности Шин-Бет.

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