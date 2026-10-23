W Izraelu Prokuratura Okręgowa w Jerozolimie postawiła 37-letniemu Pinchasowi Szem Tow Ranowi zarzuty w związku z ostrzelaniem samochodu palestyńskiej pary na Zachodnim Brzegu Jordanu. W wyniku incydentu ciężko ranna została 18-letnia pasażerka. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Wersja oskarżenia

Ran pełni funkcję koordynatora bezpieczeństwa w rejonie grzbietu Gidonim. Zarzuca mu się napaść w okolicznościach obciążających z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura zwraca się również do sądu o pozostawienie go w areszcie do zakończenia postępowania.

Z aktu oskarżenia wynika, że 18 września Ran przybył SUV-em wraz z zawodowym wojskowym do wsi Aqraba, która nie należała do obszaru jego odpowiedzialności. Prokuratorzy twierdzą, że dowództwo wojskowe wcześniej wielokrotnie ostrzegało go, aby nie działał poza wyznaczonym terytorium i przestrzegał zasad użycia broni.

Według śledztwa Ran zatrzymywał przechodniów i sprawdzał ich dokumenty bez uprawnień prawnych. Później nakazał zatrzymać się samochodowi, którym jechała para. Kierowca, jak wskazano w akcie oskarżenia, obawiał się przemocy, ponieważ zrozumiał, że osoby w SUV-ie nie są wojskowymi, a jedna z nich miała maskę, po czym przyspieszył.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obrażenia i stanowisko obrony

Śledczy uważają, że Ran co najmniej trzy razy strzelił w kierunku oddalającego się samochodu. Dwie kule trafiły w pojazd, a jedna z nich zraniła pasażerkę: kula przebiła jej płuco i zatrzymała się w pobliżu serca. Poszkodowana została hospitalizowana w ciężkim stanie, przeszła operację usunięcia kul, po czym przez kilka dni pozostawała w szpitalu.

W akcie oskarżenia wskazano również, że po strzelaninie Ran wrócił na miejsce zdarzenia i szukał wystrzelonych łusek. Później, według śledztwa, zaprzeczał przed przedstawicielami służb bezpieczeństwa, że wiedział o incydencie lub był na miejscu zdarzenia.

Obrona Rana, reprezentowana przez organizację Honenu, obstaje przy innej wersji. Według oskarżonego samochód bez tablic rejestracyjnych miał rzekomo jechać w jego kierunku oraz w kierunku znajdującego się obok oficera, a oni odebrali to jako próbę potrącenia. Ran twierdzi, że strzelił w powietrze, próbując zatrzymać samochód. Śledztwo prowadziły centralna jednostka policji okręgu Judei i Samarii oraz służba bezpieczeństwa Szin Bet.

Czytaj nas na