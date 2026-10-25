Губернатор отклонил апелляцию экс-главы медслужбы Джханга — Dawn

В Пакистане губернатор отклонил апелляцию бывшего исполнительного директора районного органа здравоохранения Джханга доктора Шахзада по делу о предполагаемом присвоении миллионов рупий из средств местного органа здравоохранения. Он оставил в силе распоряжение омбудсмена Пенджаба о проведении служебного расследования в отношении чиновника, сообщает Dawn.

Жалоба на расходы

Жалобу омбудсмену подал Хаджи Мухаммад Хуссейн. Он заявил о возможном присвоении средств через завышенные счета за топливо и техническое обслуживание автомобилей.

Проверку по обращению провел районный советник омбудсмена Чаудри Алмас. В письменном объяснении доктор Шахзад отметил, что служебный автомобиль интенсивно использовался для контроля программ здравоохранения в Джханге и прилегающих районах, поэтому расходы на топливо и ремонт, по его версии, были обоснованными.

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Решение омбудсмена

В отчете по итогам проверки доктора Шахзада признали виновным по выдвинутым обвинениям. После этого омбудсмен Пенджаба поручил секретарю здравоохранения провести служебное расследование и принять соответствующие меры.

Бывший руководитель районного органа здравоохранения обжаловал это решение перед губернатором, однако его обращение отклонили. Согласно решению губернатора, департамент здравоохранения должен действовать в соответствии с предыдущим распоряжением омбудсмена.

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