W Pakistanie gubernator odrzucił apelację dr. Shahzada, byłego dyrektora wykonawczego okręgowego organu ochrony zdrowia w Jhang, w sprawie domniemanego przywłaszczenia milionów rupii ze środków lokalnego organu ochrony zdrowia. Utrzymał w mocy zarządzenie ombudsmana Pendżabu dotyczące przeprowadzenia postępowania służbowego wobec urzędnika, informuje Dawn.

Skarga dotycząca wydatków

Skargę do ombudsmana złożył Haji Muhammad Hussain. Zarzucił możliwe przywłaszczenie środków poprzez zawyżone rachunki za paliwo i obsługę techniczną pojazdów.

Skargę rozpatrzył okręgowy doradca ombudsmana Chaudhry Almas. W pisemnym wyjaśnieniu dr Shahzad wskazał, że służbowy samochód był intensywnie wykorzystywany do nadzorowania programów ochrony zdrowia w Jhang i pobliskich rejonach, dlatego wydatki na paliwo i naprawy były, według jego wersji, uzasadnione.

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Decyzja ombudsmana

W raporcie po przeprowadzonej kontroli dr Shahzad został uznany za winnego postawionych mu zarzutów. Następnie ombudsman Pendżabu polecił sekretarzowi ds. zdrowia przeprowadzenie postępowania służbowego i podjęcie odpowiednich działań.

Były szef okręgowego organu ochrony zdrowia zaskarżył tę decyzję do gubernatora, jednak jego wniosek został odrzucony. Zgodnie z decyzją gubernatora departament zdrowia ma działać zgodnie z wcześniejszym zarządzeniem ombudsmana.

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