Губернатор відхилив апеляцію екскерівника медслужби Джханга — Dawn

У Пакистані губернатор відхилив апеляцію колишнього виконавчого директора районного органу охорони здоров’я Джханга доктора Шахзада у справі про ймовірне привласнення мільйонів рупій із коштів місцевого органу охорони здоров’я. Він залишив у силі розпорядження омбудсмена Пенджабу щодо проведення службового розслідування стосовно посадовця, повідомляє Dawn.

Скарга на витрати

Скаргу омбудсмену подав Хаджі Мухаммад Хуссейн. Він заявив про можливе привласнення коштів через завищені рахунки за пальне та технічне обслуговування автомобілів.

Перевірку за зверненням провів районний радник омбудсмена Чаудрі Алмас. У письмовому поясненні доктор Шахзад зазначив, що службовий автомобіль інтенсивно використовували для контролю програм охорони здоров’я в Джханзі та прилеглих районах, тому витрати на пальне й ремонт, за його версією, були обґрунтованими.

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Рішення омбудсмена

У звіті за підсумками перевірки доктора Шахзада визнали винним за висунутими звинуваченнями. Після цього омбудсмен Пенджабу доручив секретарю охорони здоров’я провести службове розслідування та вжити відповідних заходів.

Колишній керівник районного органу охорони здоров’я оскаржив це рішення перед губернатором, однак його звернення відхилили. Відповідно до рішення губернатора, департамент охорони здоров’я має діяти згідно з попереднім розпорядженням омбудсмена.

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