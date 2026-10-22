据代表定居者的Honenu律师事务所称，以色列耶路撒冷一家法院裁定，将10名涉嫌袭击一名美国摄影记者和欧洲外交官的嫌疑人中的9人转为居家软禁。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

袭击事件调查

被拘留者涉嫌参与发生在被占领约旦河西岸的两起事件。上周，有视频拍到蒙面定居者袭击《华盛顿邮报》摄影记者海蒂·莱文，她当时正在报道巴勒斯坦人采摘橄榄。袭击后，她被送往医院，并接受了手指手术。

周六，在约旦河西岸的另一地区，蒙面定居者袭击了来自法国、比利时和波兰的外交官，以及法国一座城市的市长。莱文遇袭事件后，美国呼吁以色列加强打击定居者暴力行为并实施逮捕。法国、比利时和波兰也发出了类似呼吁。

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各方立场

以色列警方表示，仍有一名嫌疑人被拘留，对暴力事件的调查仍在继续。Honenu律师阿萨夫·戈嫩称这些拘留是作秀，并表示它们是由媒体压力和外国利益造成的。

以色列人权组织Yesh Din研究部门负责人约纳坦·卡诺尼赫表示，大多数针对巴勒斯坦人的袭击不会导致逮捕，而在备受关注的案件中，警方会拘留几名定居者，随后不久便释放其中大多数人。Yesh Din报告称，自本季开始以来的24天内，发生了125起针对采摘橄榄的巴勒斯坦人的人身袭击。巴勒斯坦当局表示，自年初以来，以色列定居者已杀害至少30名巴勒斯坦人。

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