Rada Funduszu ONZ na rzecz Reagowania na Straty i Szkody jednogłośnie zgodziła się zarezerwować 20 mln dolarów na odbudowę Nepalu po niszczycielskich powodziach, które miały miejsce w sierpniu. Na nadzwyczajnym posiedzeniu online rząd Nepalu został zaproszony do przedstawienia propozycji wykorzystania środków, którą rada rozpatrzy na następnym spotkaniu.

Jak informuje Climate Home News, jest to pierwsza decyzja nowego funduszu o przyznaniu środków od czasu jego utworzenia trzy lata temu. Współprzewodnicząca rady Camila Minerva Rodriguez nazwała ją „naprawdę historyczną”. Fundusz przewidział również 1,6 mln dolarów na koszty administracyjne.

Spór o precedens

Przedstawiciele krajów rozwijających się i państw rozwiniętych uzgodnili finansowanie dla Nepalu, jednak różnili się w kwestii tego, czy przypadek ten powinien stać się modelem dla dalszej pracy funduszu. Przedstawiciele Niemiec i Czech oświadczyli, że decyzja nie powinna tworzyć precedensu, a przedstawiciel Japonii nazwał ją wyjątkową i podkreślił potrzebę działania zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedstawiciel Pakistanu Ali Sheikh stwierdził, że doświadczenia Nepalu powinny zostać uwzględnione podczas opracowywania długoterminowego modelu funduszu, w szczególności mechanizmu szybkiego przekazywania pieniędzy po katastrofach klimatycznych. Poparł go przedstawiciel Ekwadoru Walter Schuldt, który wezwał, by nie ograniczać wyciągania wniosków z tej decyzji.

Potrzeby są znacznie większe

Według szacunków odbudowa i rekonstrukcja po powodziach w Nepalu będą kosztować 4,8 mld dolarów. Jednocześnie fundusz dysponuje około 350 mln dolarów do rozdysponowania, a maksymalna kwota finansowania jednego projektu wynosi obecnie 20 mln dolarów. W grudniu rada funduszu planuje omówić długoterminowy model działania na posiedzeniu na Filipinach, w tym możliwość szybkiego przyznawania środków w odpowiedzi na katastrofy klimatyczne.

Czytaj nas na