Dwóm mężczyznom w Izraelu postawiono zarzuty gwałtu — Jerusalem Post

W Izraelu prokuratura wniosła dwa odrębne akty oskarżenia przeciwko mężczyznom w sprawach dotyczących domniemanych gwałtów. Jedna ze spraw dotyczy dwóch dziewcząt poniżej 16. roku życia, a druga — kobiety, do której mieszkania oskarżony przyszedł naprawić pralkę, informuje Jerusalem Post.

Sprawa w Tel Awiwie

W sądzie okręgowym w Tel Awiwie 23-letni Nehorai Skiri usłyszał zarzuty gwałtu w okolicznościach obciążających oraz popełnienia czynów lubieżnych wobec dwóch dziewcząt, które w czasie domniemanych przestępstw nie miały ukończonych 16 lat.

Według prokuratury mężczyzna przyprowadził dziewczęta do swojego mieszkania i uzależnił ich powrót do domu od podjęcia czynności seksualnych. Prokuratorzy twierdzą, że domniemane przestępstwa miały miejsce w jego domu.

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Zarzuty w Jerozolimie

W odrębnej sprawie prokuratura postawiła mieszkańcowi miejscowości w pobliżu Jerozolimy zarzuty gwałtu i czynów lubieżnych wobec kobiety, którą znał.

Zgodnie z oświadczeniem prokuratury, na początku października oskarżony przyszedł do mieszkania kobiety, aby naprawić pralkę. Tam miał ją zgwałcić i dopuścić się czynów lubieżnych, mimo jej próśb, by przestał. Prokuratura zwróciła się do sądu o pozostawienie mężczyzny w areszcie do zakończenia postępowania karnego.

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