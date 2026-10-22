В Ізраїлі двом чоловікам висунули обвинувачення у зґвалтуванні — Jerusalem Post

В Ізраїлі прокуратура подала два окремі обвинувальні акти проти чоловіків у справах про ймовірні зґвалтування. Один із випадків стосується двох дівчат віком до 16 років, інший — жінки, до квартири якої обвинувачений прийшов ремонтувати пральну машину, повідомляє Jerusalem Post.

Справа у Тель-Авіві

В окружному суді Тель-Авіва 23-річному Нехораю Скірі висунули обвинувачення у зґвалтуванні за обтяжуючих обставин і вчиненні непристойних дій щодо двох дівчат, яким на час ймовірних злочинів не виповнилося 16 років.

За даними прокуратури, чоловік привів дівчат до свого помешкання та поставив їхнє повернення додому в залежність від вчинення сексуальних дій. Прокурори стверджують, що ймовірні злочини сталися в його будинку.

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Обвинувачення в Єрусалимі

В окремій справі прокуратура висунула жителю населеного пункту поблизу Єрусалима обвинувачення у зґвалтуванні та непристойних діях щодо жінки, з якою він був знайомий.

Згідно із заявою прокуратури, на початку жовтня обвинувачений прийшов до квартири жінки для ремонту пральної машини. Там він нібито зґвалтував її та вчинив непристойні дії, попри її прохання зупинитися. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням залишити чоловіка під вартою до завершення кримінального провадження.

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