Двум мужчинам в Израиле предъявили обвинения в изнасиловании — Jerusalem Post

В Израиле прокуратура подала два отдельных обвинительных заключения против мужчин по делам о предполагаемых изнасилованиях. Один из случаев касается двух девушек младше 16 лет, другой — женщины, в квартиру которой обвиняемый пришел ремонтировать стиральную машину, сообщает Jerusalem Post.

Дело в Тель-Авиве

В окружном суде Тель-Авива 23-летнему Нехораю Скири предъявили обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и совершении непристойных действий в отношении двух девушек, которым на момент предполагаемых преступлений не исполнилось 16 лет.

По данным прокуратуры, мужчина привел девушек к себе домой и поставил их возвращение домой в зависимость от совершения сексуальных действий. Прокуроры утверждают, что предполагаемые преступления произошли у него дома.

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Обвинения в Иерусалиме

В отдельном деле прокуратура предъявила жителю населенного пункта недалеко от Иерусалима обвинения в изнасиловании и непристойных действиях в отношении женщины, с которой он был знаком.

Согласно заявлению прокуратуры, в начале октября обвиняемый пришел в квартиру женщины для ремонта стиральной машины. Там он якобы изнасиловал ее и совершил непристойные действия, несмотря на ее просьбы остановиться. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством оставить мужчину под стражей до завершения уголовного производства.

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