Wieczorem 22 października w Tybecie w Chinach doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,0. Według Channel NewsAsia co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia w wiosce niedaleko epicentrum.

Epicentrum w wysokogórskim rejonie

Chińskie Centrum Sieci Sejsmologicznych poinformowało, że wstrząsy zarejestrowano około godziny 22:33 w czwartek. Epicentrum znajdowało się w słabo zaludnionym wysokogórskim powiecie w Nagqu, na północy Tybetu, na głębokości 10 kilometrów.

Średnia wysokość terenu w promieniu pięciu kilometrów od epicentrum wynosi około 4864 metrów. Odległość do Lhasy, administracyjnego centrum Tybetu, to około 400 kilometrów.

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Mieszkańcy opuszczali domy

Chińskie media państwowe podały, że na niektórych domach w wioskach najbliżej epicentrum pojawiły się pęknięcia. Nagrania lokalnych oficjalnych mediów pokazują, jak ludzie wychodzą z domów i szukają schronienia na zewnątrz lub w samochodach zaparkowanych na ulicach.

Jeden z mieszkańców opowiedział, że obudził się od silnych wstrząsów i słyszał skrzypienie domu. Trzęsienie ziemi było odczuwalne w okolicy.

Po głównym wstrząsie w pobliskich rejonach zarejestrowano serię słabszych trzęsień ziemi o magnitudzie około 3 i 4. Zmobilizowano jednostki straży pożarnej i ratownictwa, które zmierzają do dotkniętego obszaru. Według Channel NewsAsia jest to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Chinach od stycznia 2024 roku.

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