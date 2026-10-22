Совет Фонда ООН по реагированию на потери и ущерб единогласно согласился зарезервировать 20 млн долларов на восстановление Непала после разрушительных наводнений, произошедших в августе. На внеочередном онлайн-заседании правительству Непала предложили представить предложение по использованию средств, которое совет рассмотрит на следующей встрече.

Как сообщает Climate Home News, это первое решение нового фонда о выделении средств с момента его создания три года назад. Сопредседатель совета Камила Минерва Родригес назвала его «по-настоящему историческим». Фонд также предусмотрел 1,6 млн долларов административных расходов.

Спор о прецеденте

Представители развивающихся стран и развитых государств согласовали финансирование для Непала, однако разошлись во мнениях относительно того, должен ли этот случай стать моделью для дальнейшей работы фонда. Представители Германии и Чехии заявили, что решение не должно создавать прецедент, а представитель Японии назвал его исключительным и подчеркнул необходимость действовать по установленным правилам и процедурам.

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Представитель Пакистана Али Шейх заявил, что опыт Непала следует учитывать при разработке долгосрочной модели фонда, в частности механизма быстрого предоставления денег после климатических бедствий. Его поддержал представитель Эквадора Вальтер Шульдт, который призвал не ограничивать изучение уроков этого решения.

Потребности значительно больше

По оценке, восстановление и реконструкция после наводнений в Непале будут стоить 4,8 млрд долларов. В то же время фонд располагает примерно 350 млн долларов для распределения, а максимальная сумма финансирования одного проекта сейчас составляет 20 млн долларов. В декабре совет фонда планирует обсудить долгосрочную модель работы на заседании на Филиппинах, в том числе возможность оперативного выделения средств в ответ на климатические катастрофы.

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