Фонд ООН зарезервував $20 млн для Непалу після повені — Climate Home News

Рада Фонду ООН з реагування на втрати й збитки одностайно погодилася зарезервувати 20 млн доларів для відновлення Непалу після руйнівної повені, що сталася в серпні. На позачерговому онлайн-засіданні уряд Непалу запросили подати пропозицію щодо використання коштів, яку рада розгляне на наступній зустрічі.

Як повідомляє Climate Home News, це перше рішення нового фонду щодо виділення коштів від часу його створення три роки тому. Співголова ради Каміла Мінерва Родрігес назвала його «справді історичним». Фонд також передбачив 1,6 млн доларів адміністративних витрат.

Суперечка щодо прецеденту

Представники країн, що розвиваються, та розвинених держав погодили фінансування для Непалу, однак розійшлися в питанні, чи має цей випадок стати моделлю для подальшої роботи фонду. Представники Німеччини та Чехії заявили, що рішення не повинно створювати прецедент, а представник Японії назвав його винятковим і наголосив на необхідності діяти за встановленими правилами та процедурами.

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Представник Пакистану Алі Шейх заявив, що досвід Непалу має бути врахований під час розроблення довгострокової моделі фонду, зокрема механізму швидкого надання грошей після кліматичних лих. Його підтримав представник Еквадору Вальтер Шульдт, який закликав не обмежувати вивчення уроків цього рішення.

Потреби значно більші

За оцінкою, відновлення та реконструкція після повені в Непалі коштуватимуть 4,8 млрд доларів. Водночас фонд має близько 350 млн доларів для розподілу, а максимальна сума фінансування одного проєкту нині становить 20 млн доларів. У грудні рада фонду на засіданні на Філіппінах планує обговорити довгострокову модель роботи, зокрема можливість оперативного виділення коштів у відповідь на кліматичні катастрофи.

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