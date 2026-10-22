联合国损失与损害应对基金理事会一致同意，为尼泊尔在8月发生毁灭性洪灾后的恢复工作预留2000万美元。在一次特别在线会议上，尼泊尔政府获邀提交一份关于资金使用的提案，理事会将在下次会议上审议该提案。

据Climate Home News报道，这是该新基金自三年前成立以来首次作出拨款决定。理事会联合主席卡米拉·米涅尔瓦·罗德里格斯称这一决定“确实具有历史意义”。该基金还预留了160万美元的行政费用。

有关先例的争议

发展中国家和发达国家的代表同意为尼泊尔提供资金，但对于该案例是否应成为基金未来工作的模式存在分歧。德国和捷克代表表示，该决定不应构成先例；日本代表则称其为例外情况，并强调有必要遵循既定规则和程序行事。

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巴基斯坦代表阿里·谢赫表示，在制定基金的长期模式时，应考虑尼泊尔的经验，尤其是建立在气候灾害发生后快速提供资金的机制。厄瓜多尔代表瓦尔特·舒尔特支持了他的观点，并呼吁不要限制从这一决定中汲取经验教训。

需求远大得多

据估计，尼泊尔洪灾后的恢复和重建将耗资48亿美元。与此同时，该基金约有3.5亿美元可供分配，而单个项目目前的最高融资额为2000万美元。12月，基金理事会计划在菲律宾举行的会议上讨论长期运作模式，其中包括在应对气候灾害时迅速拨付资金的可能性。

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