Ливни вызвали внезапные наводнения на Пхукете — The Hindu

Сильные ночные ливни вызвали внезапные наводнения во всех трех районах тайской островной провинции Пхукет, в том числе в городе Пхукет. Пострадали около 100 домохозяйств, сообщает The Hindu со ссылкой на местных чиновников.

Вода начала отступать

По словам заместителя губернатора провинции Ромдона Хайяве, к концу утра 26 октября уровень воды начал снижаться. В то же время часть низинных районов оставалась затопленной, а водителям небольших автомобилей рекомендовали не въезжать туда.

Потоки воды вошли в жилые кварталы и затопили несколько дорог, сделав их непроезжими. На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видны автомобили, частично засыпанные грязью и камнями, принесенными водой. Сообщений о погибших или пострадавших на Пхукете не поступало.

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Оползни и предупреждения

В некоторых частях провинции также произошли оползни. Чиновники расчищают обломки, чтобы они не попали в каналы и не перекрыли водные пути.

Метеорологический департамент Таиланда предупредил, что на юге страны до 28 октября будут продолжаться сильные и непрерывные дожди, которые могут вызвать новые внезапные наводнения и оползни. С середины сентября наводнения охватили разные районы Таиланда; по состоянию на 26 октября погибли не менее 83 человек, согласно данным Департамента предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

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