Podczas szczytu ONZ poświęconego bioróżnorodności COP17 w Erywaniu w Armenii Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) oświadczyła, że do 2075 roku niemal wszystkim płytkowodnym rafom koralowym na świecie będzie grozić wyjątkowo wysokie ryzyko załamania. W pierwszym systemowym badaniu 127 tropikalnych i subtropikalnych systemów rafowych 96% z nich zaliczono do kategorii krytycznie zagrożonych — najwyższej w klasyfikacji organizacji, informuje Deutsche Welle.

IUCN nazwała stres cieplny spowodowany zmianą klimatu najbardziej trwałym zagrożeniem prowadzącym do degradacji raf koralowych na świecie.

Ocieplenie i inne zagrożenia

Płytkowodne rafy znajdują się na głębokości do około 40 metrów i wyróżniają się wysoką bioróżnorodnością. Łącznie zajmują około 188 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wśród krytycznie zagrożonych znajdują się między innymi Wielka Rafa Koralowa w Australii, Trójkąt Koralowy w zachodniej części Oceanu Spokojnego i Azji Południowo-Wschodniej, Mezoamerykański System Rafowy oraz rafy Morza Czerwonego.

Korale są wrażliwe na zmiany temperatury wody. Gdy staje się ona zbyt ciepła, wydalają ze swoich tkanek mikroskopijne glony, które zapewniają znaczną część ich pożywienia. Powoduje to bielenie koralowców i ostatecznie może doprowadzić do ich śmierci.

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Wśród innych czynników degradacji raf IUCN wymieniła nadmierne połowy, przede wszystkim papugoryb i graników, zabudowę obszarów przybrzeżnych, zanieczyszczenie, turystykę oraz coraz silniejsze sztormy. Po zniknięciu twardych koralowców ich struktury często zastępują glony, rumosz i gąbki, a takie ekosystemy utrzymują mniej gatunków. Cierpią na tym między innymi ryby rafowe, mięczaki, żółwie morskie i rekiny.

Okno dla ochrony raf

Ocena uwzględnia scenariusz klimatyczny Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu, zgodnie z którym do 2100 roku globalna temperatura może wzrosnąć o około 2,7 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem przedindustrialnym.

Jednocześnie IUCN zaznaczyła, że większość raf nie została jeszcze utracona. Gdyby ocena nie uwzględniała prognoz zmian klimatu i opierała się wyłącznie na zmianach z ostatnich 50 lat, do kategorii krytycznie zagrożonych zaliczono by 24% systemów rafowych. Dyrektor generalna IUCN Grethel Aguilar oświadczyła, że rafy nadal mogą się odrodzić pod warunkiem ambitnej redukcji emisji, wzmocnienia ochrony i odtwarzania ekosystemów, a także długotrwałych inwestycji w odporne ekosystemy przybrzeżne i społeczności, które są od nich zależne.

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