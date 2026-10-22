Во время саммита ООН по биоразнообразию COP17 в Ереване, Армения, Международный союз охраны природы (МСОП) заявил, что к 2075 году почти всем мелководным коралловым рифам мира будет угрожать чрезвычайно высокий риск коллапса. В первом системном исследовании 127 тропических и субтропических рифовых систем 96% из них были отнесены к категории критической угрозы — высшей в классификации организации, сообщает Deutsche Welle.

МСОП назвал тепловой стресс, вызванный изменением климата, наиболее постоянной угрозой, которая приводит к деградации коралловых рифов в мире.

Потепление и другие угрозы

Мелководные рифы расположены на глубине до примерно 40 метров и отличаются высоким биоразнообразием. В общей сложности они занимают около 188 тысяч квадратных километров. Под критической угрозой, в частности, находятся Большой Барьерный риф в Австралии, Коралловый треугольник в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, Мезоамериканская рифовая система и рифы Красного моря.

Кораллы чувствительны к изменению температуры воды. Когда она становится слишком теплой, они изгоняют из тканей микроскопические водоросли, обеспечивающие значительную часть их питания. Это вызывает обесцвечивание кораллов и в конечном итоге может привести к их гибели.

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Среди других факторов деградации рифов МСОП назвал чрезмерный вылов рыбы, прежде всего рыб-попугаев и груперов, развитие прибрежных территорий, загрязнение, туризм и все более сильные штормы. После исчезновения твердых кораллов их структуры нередко заменяют водоросли, обломки и губки, а такие экосистемы поддерживают меньше видов. От этого страдают, в частности, рифовые рыбы, моллюски, морские черепахи и акулы.

Окно для защиты рифов

Оценка учитывает климатический сценарий Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, согласно которому к 2100 году глобальная температура может вырасти примерно на 2,7 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

В то же время МСОП отметил, что большинство рифов еще не утрачено. Если бы оценка не учитывала прогнозы климатических изменений и основывалась только на изменениях за последние 50 лет, к категории критической угрозы были бы отнесены 24% рифовых систем. Генеральный директор МСОП Гретель Агилар заявила, что рифы все еще могут восстановиться при условии амбициозного сокращения выбросов, усиления охраны и восстановления экосистем, а также долгосрочных инвестиций в устойчивые прибрежные экосистемы и сообщества, которые от них зависят.

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