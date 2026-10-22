在亚美尼亚埃里温举行的联合国生物多样性峰会COP17期间，国际自然保护联盟（IUCN）表示，到2075年，世界上几乎所有浅水珊瑚礁都将面临极高的崩溃风险。在首次对127个热带和亚热带礁系统进行的系统性研究中，其中96%被列为极危类别——这是该组织分类中的最高等级，德国之声报道。

国际自然保护联盟称，由气候变化引发的热应激是导致全球珊瑚礁衰退的最持续威胁。

变暖及其他威胁

浅水礁位于深度约40米以内，具有很高的生物多样性。它们总面积约为18.8万平方公里。其中，处于极危状态的包括澳大利亚的大堡礁、位于西太平洋和东南亚的珊瑚大三角区、中美洲礁系统以及红海珊瑚礁。

珊瑚对水温变化很敏感。当水温过高时，它们会将为其提供很大一部分营养的微型藻类排出组织。这会导致珊瑚白化，并最终可能导致其死亡。

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国际自然保护联盟列出的其他珊瑚礁退化因素包括过度捕捞，尤其是鹦嘴鱼和石斑鱼，沿海地区开发、污染、旅游业以及日益强烈的风暴。硬珊瑚消失后，其结构常常被藻类、碎屑和海绵取代，而这类生态系统维持的物种较少。珊瑚礁鱼类、软体动物、海龟和鲨鱼等尤其会因此受到影响。

保护珊瑚礁的窗口期

该评估考虑了联合国政府间气候变化专门委员会的气候情景，根据该情景，到2100年，全球气温可能较工业化前水平上升约2.7摄氏度。

与此同时，国际自然保护联盟指出，大多数珊瑚礁尚未消失。如果评估不考虑气候变化预测，仅基于过去50年的变化，那么将有24%的礁系统被列入极危类别。国际自然保护联盟总干事格雷特尔·阿吉拉尔表示，只要大幅减少排放、加强保护和生态系统修复，并持续投资于具韧性的沿海生态系统及依赖这些生态系统的社区，珊瑚礁仍有可能恢复。

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