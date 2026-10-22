W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki animowany film krótkometrażowy APART będzie miał swoją południowoafrykańską premierę na festiwalu Fame Short Film Festival, który rozpoczyna się 30 października. Trwający mniej niż 20 minut film opowiada o Joelu i Thembie — dwóch chłopcach, których przyjaźń rozwija się mimo podziałów rasowych w Republice Południowej Afryki w czasach apartheidu.

Jak informuje Daily Maverick, fabuła filmu została zainspirowana przyjaźnią Tima Jonesa i Lubabalo „Lubhiego” Matatiego. Obaj urodzili się w 1987 roku, a w połowie lat 90. poznali się na przystanku autobusowym w Bluewater Bay na obrzeżach Gqeberhy. Zbliżyła ich wspólna miłość do piłki nożnej.

Historia przyjaźni

Jones i Matati uczyli się razem w szkole, a następnie rozpoczęli studia na Uniwersytecie Nelsona Mandeli, gdzie kształcili się na grafików. Później przeprowadzili się do Kapsztadu i pracowali w agencjach reklamowych, po czym Jones przeniósł się do Londynu. Mimo odległości przyjaciele utrzymywali kontakt.

Według Jonesa APART nie jest dosłowną rekonstrukcją ich dzieciństwa. Film opiera się na ich przyjaźni i doświadczeniu dorastania w RPA w czasach apartheidu. Matati powiedział, że inni ludzie podkreślali ich odmienność i próbowali zniechęcić ich do kontaktów, jednak nie zniszczyło to ich przyjaźni.

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Praca nad filmem

Pomysł, by przekształcić własne doświadczenia w historię ekranową, ostatecznie ukształtował się około dwóch lat temu. Nad opracowaniem scenariusza wraz z Jonesem i Matatim pracował scenarzysta Jeff Laisawitz. Następnie scenariusz przekazano amerykańskiemu reżyserowi Spike’owi Lee. Według Jonesa jego podejście nadało historii większą wagę i poświęciło więcej uwagi barierom rasowym oraz trudnym aspektom tego okresu.

Reżyserem filmu został absolwent Uniwersytetu Nelsona Mandeli Pula Maneli, a za kostiumy odpowiadał Laduma Ngxokolo. Do pracy nad częścią muzyczną dołączył Black Coffee. Światowa premiera APART odbyła się w czerwcu na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Następnie film znalazł się w programach Nashville Film Festival i Calgary International Film Festival oraz zdobył nagrodę Best in Show na SIGGRAPH Computer Animation Show.

The Hollywood Reporter również umieścił APART na swojej liście potencjalnych faworytów w kategorii animowanych filmów krótkometrażowych Nagrody Akademii Filmowej.

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