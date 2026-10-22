В Кейптауне, ЮАР, анимационный короткометражный фильм APART проведет свою южноафриканскую премьеру на фестивале Fame Short Film Festival, который стартует 30 октября. Картина продолжительностью менее 20 минут рассказывает о Джоэле и Тембе — двух мальчиках, чья дружба развивается вопреки расовому разделению в Южной Африке времен апартеида.

Как сообщает Daily Maverick, сюжет фильма вдохновлен дружбой Тима Джонса и Лубабало «Лубхи» Матати. Оба родились в 1987 году, а в середине 1990-х познакомились на автобусной остановке в Блувотер-Бей на окраине Гкеберхи. Их сблизила общая любовь к футболу.

История дружбы

Джонс и Матати учились вместе в школе, а затем поступили в Университет Нельсона Манделы, где осваивали профессию графических художников. Позднее они переехали в Кейптаун и работали в рекламных агентствах, после чего Джонс перебрался в Лондон. Несмотря на расстояние, друзья поддерживали связь.

По словам Джонса, APART не является буквальной реконструкцией их детства. Фильм основан на их дружбе и опыте взросления в ЮАР при апартеиде. Матати рассказал, что другие люди подчеркивали их различия и пытались отговорить их от общения, однако это не разрушило дружбу.

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Работа над фильмом

Идея превратить собственный опыт в экранную историю окончательно сформировалась около двух лет назад. Над оформлением сценария вместе с Джонсом и Матати работал сценарист Джефф Лайсавиц. Затем сценарий передали американскому режиссеру Спайку Ли. По словам Джонса, его подход придал истории больший вес и уделил больше внимания расовым барьерам и сложным сторонам того периода.

Режиссером картины стал выпускник Университета Нельсона Манделы Пула Манели, а за костюмы отвечал Ладума Нгксоколо. К работе над музыкальной частью присоединился Black Coffee. Мировая премьера APART состоялась в июне на фестивале Tribeca в Нью-Йорке. После этого фильм вошел в программы Nashville Film Festival и Calgary International Film Festival и получил награду Best in Show на SIGGRAPH Computer Animation Show.

The Hollywood Reporter также включил APART в свой список потенциальных фаворитов в категории анимационных короткометражных фильмов премии «Оскар».

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