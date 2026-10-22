APART将在开普敦举行南非首映——Daily Maverick

动画短片APART将在南非开普敦举行南非首映，首映活动将在10月30日开幕的Fame Short Film Festival上举行。这部片长不足20分钟的影片讲述了乔尔和滕巴——两名男孩的故事：尽管南非种族隔离时期存在种族分隔，他们的友谊仍在发展。

据Daily Maverick报道，该片剧情的灵感来自蒂姆·琼斯与卢巴巴洛·“卢比”·马塔蒂的友谊。两人都出生于1987年，并于20世纪90年代中期在格克贝哈郊外布卢沃特湾的一个公交车站相识。他们因共同热爱足球而走近。

友谊的故事

琼斯和马塔蒂一起上学，随后进入纳尔逊·曼德拉大学学习，接受平面艺术家培训。之后，他们搬到开普敦，在广告公司工作，后来琼斯搬到了伦敦。尽管相隔遥远，两位朋友始终保持联系。

琼斯表示，APART并非对他们童年的逐字重现。该片基于他们的友谊以及在种族隔离制度下南非成长的经历。马塔蒂说，其他人强调他们之间的差异，并试图劝阻他们交往，但这并未破坏他们的友谊。

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影片制作

将自身经历转化为银幕故事的想法大约在两年前最终成形。编剧杰夫·莱萨维茨与琼斯和马塔蒂共同参与了剧本的打磨。之后，剧本被交给美国导演斯派克·李。琼斯表示，他的处理方式赋予了故事更大的分量，并更加关注种族壁垒以及那个时期艰难的一面。

该片由纳尔逊·曼德拉大学毕业生普拉·马内利执导，拉杜马·恩格索科洛负责服装。Black Coffee参与了音乐部分的制作。APART于6月在纽约Tribeca电影节举行全球首映。此后，该片入选Nashville Film Festival和Calgary International Film Festival，并在SIGGRAPH Computer Animation Show获得Best in Show奖项。

The Hollywood Reporter还将APART列入其奥斯卡动画短片类别潜在热门影片名单。

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