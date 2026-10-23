拉瓦尔品第禁止未经许可挖掘道路——《黎明报》

巴基斯坦拉瓦尔品第政府要求公用事业部门、政府机构和服务运营商在开工前获得道路开挖许可及无异议证明。拉瓦尔品第专员萨尔曼·加尼发布了相关命令，《黎明报》报道。

工程协调

该决定是在一次有关道路开挖许可，以及地下公用设施铺设和维护的会议上作出的。加尼表示，在城市地区反复挖掘街道会给居民造成不便，引发交通拥堵，并导致公共资源的浪费。

专员指示所有部门、组织和服务供应商提前交换有关计划项目和地下管网的信息。这将有助于避免对刚建成的道路进行重复开挖。他还强调，道路开挖只能作为最后手段。

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恢复路面

在条件允许的情况下，这名官员呼吁采用替代方法，包括水平钻孔和铺设公用设施管道，以减少对路面和基础设施的破坏。如果无法避免开挖，道路必须在15天内恢复至原有标准和强度。

PTCL获准在Shah Khalid Colony第二期区域开展为期两天的工程。WASA获准在Al-Khidmat Al-Razi儿童医院铺设一条12英寸污水管；工程必须在七天内完成，并确保提供替代交通路线。会议还审议了恢复Mushtaq Beg Shaheed Road上该社区污水管线的申请，工期为两天。

天然气公司SNGPL也获准在该市十个地区开展工程，其中包括Pirwadhai、Asghar Mall、Fazalabad、Dhoke Hukamdad、Dhoke Kala Khan和Chandni Chowk。加尼指示，在大型基础设施项目的规划阶段就应考虑公用设施迁移及道路开挖的需求。

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