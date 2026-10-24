在尼日利亚卡杜纳，执政党全体进步大会党（APC）总统竞选委员会指责非洲民主大会党（ADC）总统候选人、前副总统阿提库·阿布巴卡尔策划一场行动，意图在2027年选举前抹黑总统博拉·蒂努布竞选活动的启动。

据Premium Times Nigeria报道，该声明由APC总统竞选委员会发言人德勒·阿拉克签署。该党称，阿布巴卡尔和ADC据称使用虚假文件、由人工智能生成的内容、经过剪辑的图像和深度伪造视频，损害蒂努布、卡杜纳州州长乌巴·萨尼以及其他APC人士的声誉。

关于虚假信件的说法

APC称，此类材料的传播始于一张卡杜纳党派广告牌附近安保部队车辆的照片。该委员会表示，这张照片被当作证据，证明安保人员被部署来守卫竞选广告牌。

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APC还称一封据称由乌巴·萨尼发送给APC总统竞选委员会总干事阿卜杜勒阿齐兹·亚里的信件是伪造的。文件称，州政府已拨款2.3万亿奈拉举办集会。该党表示，卡杜纳州2024年、2025年和2026年的预算总额低于这一数额。

卡杜纳的竞选启动活动

APC还表示，其对手可能会在集会期间传播旧视频、剪辑视频或深度伪造视频，以营造该州居民不接受该党竞选活动的印象。该委员会呼吁公民保持警惕，不要受其所称操纵公众舆论企图的影响。

APC正在卡杜纳启动2027年选举前的总统竞选活动。预计蒂努布将出席在Kaduna Township Stadium举行的活动。该党计划举行后续集会，包括11月7日在里弗斯州、11月14日在高原州、11月21日在奥约州、11月25日在博尔诺州、11月28日在埃努古州以及11月29日在包奇州举行的集会。

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