伊斯坦布尔一家法院已开始缺席审理涉及35名以色列人的案件，其中包括总理本雅明·内塔尼亚胡、国防部长以色列·卡茨、国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔，以及以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔中将。该程序与以色列海军拦截前往加沙的Sumud船队有关。

《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。听证会在伊斯坦布尔第11刑事法院举行。对以色列提出申诉的船队参与者、他们的律师以及土耳其组织代表出席了听证会。没有任何以色列涉案人员出席庭审。

听证会后的决定

法院下令查明35名涉案人员是否在土耳其拥有房地产或其他财产，并维持对他们的逮捕令。没有关于冻结资产或下令没收财产的消息。

法院还维持了与申请国际刑警组织红色通报有关的决定。与此同时，没有证实国际刑警组织是否已对涉案人员发出此类通报。即使发出红色通报，它也不是国际逮捕令，也不要求国际刑警组织成员国自动拘留某人。下一次听证会定于2027年3月30日举行。

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船队参与者的申诉

该案根据土耳其公民提出的申诉进行审理，这些公民曾参与船队，并在船只被以色列海军拦截后遭到拘留。他们称，在拦截和拘留期间遭受暴力对待，个人物品被没收，并被关押在有辱人格的条件下。听证会上，船队参与者就以色列安全部队涉嫌虐待他们作证。

土耳其的起诉书包括酷刑、非法剥夺自由、造成身体伤害以及加重情节抢劫等指控。这些指控尚未在法庭上得到证明。除政治人物和军人外，涉案人员中还有一名记者、一名拉比、一名社交媒体影响者以及身份职责未明确的人员。

此外，法院要求伊斯坦布尔检察院考虑就以色列涉嫌针对加沙平民的行为提出新的起诉书。法官指出，现行起诉书侧重于船队事件，仅以笼统和间接的方式提及加沙事件。法院还责成查明申诉人证词中提及的其他人员，并考虑是否对他们启动程序。

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