Sąd w Stambule rozpoczął zaoczny proces 35 Izraelczyków, wśród których są premier Binjamin Netanjahu, minister obrony Israel Kac, minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir oraz szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generał porucznik Ejal Zamir. Postępowanie jest związane z przechwyceniem przez izraelską marynarkę wojenną flotylli Sumud płynącej do Gazy.

Poinformował o tym The Jerusalem Post. Rozprawa odbyła się w 11. Sądzie Karnym w Stambule. Uczestniczyli w niej członkowie flotylli, którzy złożyli skargi przeciwko Izraelowi, ich prawnicy oraz przedstawiciele tureckich organizacji. Żaden z izraelskich oskarżonych nie stawił się na posiedzeniu.

Decyzja po rozprawie

Sąd nakazał ustalić, czy 35 oskarżonych posiada w Turcji nieruchomości lub inne mienie, oraz utrzymał w mocy nakazy ich aresztowania. Nie było informacji o zamrożeniu aktywów ani nakazach zajęcia mienia.

Sąd utrzymał również w mocy decyzje związane z wnioskami o czerwone noty Interpolu. Jednocześnie nie ma potwierdzenia, że Interpol wydał już takie noty wobec oskarżonych. Nawet w przypadku wydania czerwona nota nie jest międzynarodowym nakazem aresztowania i nie zobowiązuje państw członkowskich Interpolu do automatycznego zatrzymania danej osoby. Kolejną rozprawę wyznaczono na 30 marca 2027 roku.

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Skargi uczestników flotylli

Sprawa jest rozpatrywana na podstawie skarg obywateli Turcji, którzy uczestniczyli we flotylii i zostali zatrzymani po przechwyceniu statków przez izraelskie siły morskie. Twierdzą oni, że podczas przechwycenia i zatrzymania stosowano przemoc, zajęto ich rzeczy osobiste oraz przetrzymywano ich w poniżających warunkach. Podczas rozprawy uczestnicy flotylli zeznawali o domniemanym złym traktowaniu przez izraelskie siły bezpieczeństwa.

Turecki akt oskarżenia obejmuje zarzuty tortur, bezprawnego pozbawienia wolności, spowodowania obrażeń ciała oraz rozboju w okolicznościach obciążających. Twierdzenia te nie zostały udowodnione w sądzie. Oprócz polityków i wojskowych wśród oskarżonych są dziennikarz, rabin, influencer w mediach społecznościowych oraz osoby o nieokreślonych rolach.

Osobno sąd zwrócił się do prokuratury w Stambule o rozważenie możliwości sporządzenia nowego aktu oskarżenia w sprawie domniemanych działań Izraela przeciwko ludności cywilnej Gazy. Sędziowie zaznaczyli, że obecny akt oskarżenia koncentruje się na incydencie z flotyllą, a wydarzenia w Gazie wspomina jedynie ogólnie i pośrednio. Sąd nakazał również ustalić inne osoby wymienione w zeznaniach skarżących oraz rozważyć możliwość wszczęcia wobec nich postępowań.

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